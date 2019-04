Finden Sie kostenlos Singles in Ihrer NÃ¤he

Singles in München

Das Single-Dasein ist heutzutage eine weitverbreitete Lebensform. Diese wird sehr unterschiedlich betrachtet und bewertet. Während manche das Singleleben in vollen Zügen genießen, wünschen sich andere eine feste Beziehung und sind auf der Suche nach dem passenden Partner. Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse und eigene Vorstellungen vom perfekten Partner und einer erfüllenden und funktionierenden Partnerschaft. Daher gestaltet sich die Partnersuche oft sehr schwer und viele Menschen verbringen ihr Leben zeitweise als Single, in der Hoffnung dem richtigen Partner bald zu begegnen. Besonders Großstädte wie München sind Hotspots für Alleinstehende. Jedoch macht es die große Anzahl an Singles nur noch schwerer, unter dieser Vielzahl an potenziellen Kandidaten den einen Passenden zu finden und diesen auch als solchen zu erkennen.

München gilt in Deutschland als Single-Stadt Nr.1 und wird daher gern die Single-Hauptstadt genannt. Diese Bezeichnung der Stadt basiert in erster Linie auf statistischen Erhebungen der Haushalte in München. In mehr als der Hälfte aller Haushalte in München ist nur eine einzige Person gemeldet. Aus dem statistischen Jahrbuch 2016 der Stadt München kann zudem entnommen werden, dass bei einer Betrachtung der einzelnen Stadtteile die Anzahl der Single-Haushalte in der Maxvorstadt mit etwa 69% die höchste ist. Man bedenke jedoch die Ein-Personen-Haushalte der Münchner, die in einer Partnerschaft leben und den bedeutenden Schritt des Zusammenziehens noch nicht gewagt haben oder eine Fernbeziehung mit einem Partner außerhalb der Stadt führen. Auf der anderen Seite stehen die in einer Wohngemeinschaft lebenden Singles, denn gerade in einer teuren Studentenstadt wie München ist die Anzahl solcher Zweck-Gemeinschaften nicht zu unterschätzen. Daher ist die Summe der Ein-Personen-Haushalte natürlich nicht mit der Anzahl der allein Stehenden Münchnern gleichzusetzen. Jedoch kann dieser – im Vergleich zu anderen Städten – überdurchschnittlich hohe Wert als Indikator für eine hohe Singledichte gewertet werden. Weitere nennenswerte Städte, in welchen die Anzahl der Single-Haushalte bei über 50% liegt sind Berlin, Düsseldorf, Hannover und Leipzig.

Diese Information, dass die Auswahl und damit auch die Chance einen Partner zu finden überdurchschnittlich groß ist, ist eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Partnersuche in München. Stellt sich nur noch die Frage, wo diese vielen Singles anzutreffen sind. Auf diese Frage gibt es zahlreiche Standard-Antworten: Singles besuchen gerne Kulturveranstaltungen, Museen oder Ausstellungen. Dies ist zwar Geschmacksache und trifft daher sicherlich nicht auf jeden Single zu, jedoch kann man in diesem Rahmen leicht eine Unterhaltung beginnen und hat auch sofort ein passendes Gesprächsthema: Das gemeinsame Interesse an Kultur. Als weiterer beliebter Aufenthaltsort von Singles wird der Englische Garten genannt. Dies mag zwar ebenfalls stimmen, aber in dieser kunterbunten Vielfalt an Menschen, die meistens in Gruppen unterwegs sind, mit einem Single ins Gespräch zu kommen ist schon schwieriger. Zudem können noch viele weitere Gelegenheiten aufgezählt werden, wie auf Partys, im Sport, in Clubs und Bars und im Beruf. Auch hier bietet sich die ein oder andere Gelegenheit, sich mit interessanten Leuten zu unterhalten. Es gibt jedoch keinen Ort, an dem man so gezielt interessante und interessierte Singles antreffen kann, wie in Online Partnerbörsen. Früher noch verpönt, haben sich Online Partnerbörsen heutzutage etabliert und werden von zahlreichen Singles für die Partnersuche genutzt. So bietet SZ - Zeit zu Zweit die Möglichkeit, interessante Profile zu entdecken und die ansprechendsten Persönlichkeiten zu kontaktieren. So entstehen schnell und einfach zahlreiche neue Bekanntschaften und im besten Fall auch die eine ersehnte, glückliche Partnerschaft.

Warten Sie nicht länger auf Ihre große Liebe, sondern registrieren Sie sich hier bei SZ - Zeit zu Zweit